“Presto, venite. Ci sono fiamme sul campanile del Duomo”, arrivano i Caschi Rossi ma era solo il riflesso delle luci

Tanta paura ieri sera in Piazza Duomo a Lecce quando si è vista arrivare l’autoscala dei Vigili del Fuoco che erano stati allertati da una segnalazione: “Presto venite, ci sono fiamme sul campanile del Duomo”.

Immediatamente era partito il tam tam social, tante le foto scattate dalla piazza che riprendevano il mezzo giunto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viale Grassi.

In effetti l’impressione visiva era che ci fossero delle lingue di fuoco che salivano alte in quella che nelle ultime settimane è diventata l’attrazione della città, il campanile della Cattadrale di Lecce in cui è stato ubicato il famoso ascensore che consente di vedere dall’alto il capoluogo salentino e le sue bellezze.

Giunti però sul posto dal quale provenivano quelle presunte fiamme, i Caschi Rossi fortunatamente si sono accorti che non si trattava di lingue di fuoco, bensì dei riflessi delle luci le quali, con la foschia, creavano un effetto simile ad un incendio.