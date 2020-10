La verità sul duplice omicidio nei bigliettini? La scritta sul muro e la ‘caccia al tesoro’ al vaglio degli inquirenti

La verità sull’omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta è nei cinque fogli a quadretti strappati da un piccolo blok notes su cui il killer aveva appuntato la sequenza?

Nelle carte dell’inchiesta, sono confluiti i bigliettini scritti a penna da Antonio De Marco, che hanno certamente un ruolo centrale per chiarire i punti oscuri del massacro di via Montello. E su cui proprio il 21enne di Casarano potrebbe fare chiarezza. Nel corso dell’interrogatorio in carcere delle scorse ore, davanti al gip Michele Toriello, l’omicida reo confesso della coppia, non ha saputo fornire spiegazioni chiare. Non è escluso però che nei prossimi giorni posa fornire nuove indicazioni sul misterioso contenuto di alcuni passaggi dei bigliettini, come “la caccia al tesoro” e la scritta da lasciare sul muro dell’abitazione di via Montello.

Ricordiamo che nella giornata di sabato, il 21enne ha avuto un nuovo colloquio in carcere con i propri avvocati, i legali Andrea Starace e Giovanni Bellisario. Il ragazzo, rispetto al primo incontro sostenuto con i difensori, è riuscito a far affiorare dei ricordi più nitidi, in particolare, su quanto accaduto nei momenti precedenti all’assassinio di Eleonora e Daniele. Anche se sul movente il quadro appare ancora confuso.

Inoltre, Antonio De Marco ha incontrato per la prima volta i genitori, seppur separatamente, nel rispetto delle norme anti-covid. Nel corso del colloquio ha avuto la possibilità di confidarsi con il padre e la madre, nello sforzo di ricordare altri particolari e di far chiarezza sulle cause che lo hanno spinto ad uccidere la coppia.

Antonio De Marco ha, invece, già incontrato la sorella maggiore in carcere. È accaduto nella giornata di sabato. Nel corso di un colloquio durato circa un’ora, ha chiesto al fratello, anche a nome del papà e della mamma, di raccontare tutta la verità su quanto accaduto.

Il contenuto dei biglietti che l’assassino ha perso nel cortile

«Appena entrato legare tutti, accendere tutti i fornelli, mettere l’acqua a bollire, scrivere sul muro (forse con il sangue delle vittime, ndr)» si legge nel primo pezzo di carta. Sul secondo, il 21enne aveva disegnato la mappa delle strade da percorrere per evitare di essere immortalato dalle telecamere di videosorveglianza: «A fine strada attento di fronte. Passare velocemente sul muro alto a sx» si legge. La candeggina e la soda, per ripulire le tracce dopo il massacro, erano state annotate sul terzo pezzo di carta.

Nel quarto foglietto è descritto il delitto e gli accorgimenti da usare una volta terminato il piano. «Nastrare le dita. Prendere i guanti. Coprire testa. Prendere coltello e Fasciette». E ancora: «Cambio maglietta e Vestizione»

Il quinto bigliettino contiene i tempi da rispettare. 1 ora e mezza. 10/15 min. tortura. 30 min. caccia al tesoro. 30 min. pulizia. 15 min. di controllo generale.