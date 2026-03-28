Nuovo allarme bomba nel Salento, esplosione all’alba a Torre San Giovanni

Dopo i recenti episodi registrati a Nardò e Ruffano, la paura si sposta a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove all’alba di oggi un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un’abitazione privata.
L’esplosione è avvenuta intorno alle 5:30 in via Monte Sinai. La deflagrazione, udita in tutta la zona, ha colpito l’ingresso della casa dove, in quel momento, si trovavano il proprietario e la sua compagna. Fortunatamente, nonostante il forte shock e i danni materiali alla struttura, i due sono rimasti illesi.
Sul luogo dell’attentato sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, supportati dal nucleo artificieri dell’Arma. Gli specialisti hanno effettuato i rilievi tecnici per determinare la natura dell’ordigno e raccogliere elementi utili alle indagini.
Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista. Un aiuto potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza della zona.