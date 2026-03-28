Nuovo allarme bomba nel Salento, esplosione all’alba a Torre San Giovanni

Dopo i recenti episodi registrati a Nardò e Ruffano, la paura si sposta a Torre San Giovanni , marina di Ugento, dove all’alba di oggi un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un’abitazione privata.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 5:30 in via Monte Sinai. La deflagrazione, udita in tutta la zona, ha colpito l’ingresso della casa dove, in quel momento, si trovavano il proprietario e la sua compagna. Fortunatamente, nonostante il forte shock e i danni materiali alla struttura, i due sono rimasti illesi.