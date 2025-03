Attimi di paura a Monteroni, bomba esplode in Via Cavour

Sono stati momenti di paura, di vero e proprio terrore quelli vissuti dai cittadini di Monteroni di Lecce.

Un forte boato ha scosso la serata di via Cavour, quando un ordigno è esploso intorno alle 19:15 . L’esplosione ha causato danni materiali nell’area interessata, richiedendo l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

I Caschi Rossi sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area, prevenendo ulteriori rischi per la pubblica e privata incolumità. La zona è stata isolata per consentire di effettuare le necessarie indagini e valutare l’entità dei danni.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per determinare la natura dell’ordigno e le cause dell’esplosione.

E’ questo il secondo ordigno che esplode in poco più di 24 ore nel Salento, nella tarda serata di domenica 2 marzo una bomba è stata posizionata ed è deflagrata sotto una Fiat Punto a Nardò.