Castri, forte esplosione distrugge casa. Bombola di gas o fuochi d’artificio artigianali? Si indaga

È stato un attimo e nel silenzio di una mattinata calma, il frastuono. A Castri di Lecce la domenica è iniziata una vera e propria tragedia ‘domestica’. Poco fa, infatti, una bombola del gas presente all’interno di un’abitazione in via Vernazza del comune salentino è esplosa distruggendo l’intera casa. La forza dell’esplosione non ha risparmiato l’abitazione accanto che è stata danneggiata.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. Sul posto si sono precipitati gli operatori del 118, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Allertati dal forte boato sono giunti anche i Vigili Urbani e i componenti del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Castri di Lecce che hanno aiutato anche a risolvere i consequenziali problemi di viabilità venutisi a creare. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’accaduto ma, dalle prime informazioni, sembra che non ci sia stato nessun ferito. Il proprietario dell’immobile è stato portato in Ospedale per la grande paura provata in occasione dello scoppio.

Maggiori dettagli a seguire.