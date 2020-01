Esplosione a Castri di Lecce, il sindaco: «Siamo vicini alle famiglie costrette ad abbandonare la propria abitazione»

Una comunità quasi incredula quella di Castri di Lecce che si risveglia all’indomani di un’esplosione che solo per il ben volere del fato non si è trasformata in un’autentica tragedia.

Armeggiava con materiale pirotecnico esplodente, infatti, il 65enne Luigi Di Don Francesco nella sua abitazione di Via Vernazza quando un boato ha sventrato l’edificio e creato danni – da valutare, in queste ore, se strutturali o meno – alle case confinanti.

All’inizio tutti hanno pensato all’esplosione di una bombola ma è bastato che i Vigili del Fuoco entrassero nell’appartamento per comprendere che nessuna bombola di gas era esplosa e che tutto era avvenuto per l’incuria di chi ci abitava.

L’uomo in serata è stato arrestato e condotto nel carcere di Borgo San Nicola con l’accusa di disastro colposo. Ma i problemi sono cominciati, invece, per le famiglie che confinavano con la sua abitazione che non hanno potuto fare rientro a casa già nella scorsa notte e chissà per quanto tempo ancora saranno tenute lontano.

La cittadina di Castri si è messa subito in moto, a cominciare dal primo cittadino Andrea De Pascali che subito ha preso di petto la situazione: ‘I nostri uffici tecnici e dei servizi sociali sono già al lavoro perché abbiamo il dovere di affrontare il tutto senza trascurare ogni dettaglio, ogni minimo particolare. Stiamo puntellando e mettendo in sicurezza la casa all’interno della quale si è verificata l’esplosione, in una via di passaggio che porta, tra l’altro, ad una residenza socio-sanitaria in cui ci sono tanti anziani e nella quale passano tanti mezzi di soccorso. Per non parlare dei residenti di Via Vernazza che ovviamente hanno paura e che devono avere delle risposte’.

Il pensiero, però, va ovviamente alle due famiglie che confinavano con la casa in cui abitava il Di Donfrancesco. Da un lato un’anziana signora che è stata ospitata dai figli e dall’altro una coppia che al momento si è spostata di qualche metro sulla stessa via occupando un’altra abitazione di proprietà. Ma è chiaro che è passato troppo poco tempo perché si possa parlare di ritorno alla normalità e alla quotidianità.

‘Ho subito detto sia alla signora che alla coppia in questione che l’Amministrazione Comunale c’è. Che la città di Castri è al loro fianco. Ne usciremo insieme da questo brutto spavento e le risorse le troveremo, perché prima di essere una comunità civica noi siamo una famiglia’.

‘Non c’è tempo da perdere – continua il Sindaco – e da subito con risorse pubbliche metteremo in sicurezza la zona poi più avanti vedremo il da farsi ma oggi è importante stare vicino a chi certamente non si aspettava questa situazione così drammatica. La giustizia farà il suo corso e appurerà tutte le responsabilità penali e civili, ma intanto c’è bisogno della nostra presenza. E noi siamo qui, come facciamo da sempre a Castri’.