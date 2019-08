Paura nella notte a Bagnolo del Salento. Prima prende fuoco, poi esplode un condizionatore d’aria

Non è stata una notte particolarmente tranquilla quella che hanno vissuto gli abitanti di Bagnolo del Salento quella appena trascorsa, perché, al caldo torrido che in questi giorni rende difficile il sonno, nella cittadina si è verificato un incidente che con le temperature alte può avere molto a che fare.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 23.10, quando, un forte boato è stato udito nella centralissima Via Croce Savoia, si è udito. Per cause ancora da chiarire, infatti, il condizionatore d’aria di un palazzo ha dapprima preso fuoco e, successivamente, è esploso.

Non appena udita la deflagrazione i residenti in preda alla paura, si sono prontamente riversati per strada e, resisi conto di quanto stesse avvenendo, hanno chiamato i Vigili del Fuoco.

I caschi Rossi, non appena giunti sul posto, hanno domato l’incendio e, successivamente hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire le cause che hanno portato al guasto. Poi, hanno svolto una serie di verifiche per capire se l’abitazione avesse subito lesioni strutturali gravi e, fortunatamente, a parte la parete un po’ annerita non si sono verificati crolli o altri danni.

Un episodio simile è avvenuto lo scorso maggio a Lecce, quando, sempre un condizionatore d’aria della Prefettura ha preso fuoco. anche in questo caso, a parte la paura non si è verificato nulla di peggio ed è bastato l’intervento dei Vigili del Fuoco per portare tutto alla normalità.