False prescrizioni mediche per procurarsi farmaci a effetto ‘drogante’. Una 34enne patteggia la pena

Avrebbe utilizzato false prescrizioni mediche per procurarsi un medicinale ad effetto “drogante”. E ingannando ben quattro farmacie del Nord Salento.

Una 34enne di Copertino ha patteggiato complessivamente ad 1 anno ed 8 mesi (in continuazione con un’altra condanna) con pena sospesa, davanti al gup Michele Toriello. Rispondeva del reato di falsità materiale commessa da privato. In precedenza, il suo legale, l’avvocato Daniele Scala aveva “concordato” la pena con il pm Maria Vallefuoco.

I fatti più recenti contestati dalla Procura risalgono al mese di luglio del 2019. La 34enne, come detto, avrebbe creato ad hoc delle false prescrizioni mediche, traendo in inganno quattro farmacie. Tale condotta è “costata” la condanna a 8 mesi. In precedenza, però, la giovane donna aveva messo in atto un copione similare, utilizzando anche timbri falsi dei medici e traendo in inganno sempre quattro farmacisti, tra luglio ed ottobre del 2017. Ed anche in quella circostanza, patteggiò la pena ad 1 anno ( sospesa), dinanzi al giudice monocratico Silvia Saracino.