Covid-19, una famiglia di Poggiardo positiva: madre e figlio in ospedale, padre in isolamento

Torna a far paura il covid-19 che nelle ultime settimane fa registrare qualche caso in più anche in Puglia. È risultata positiva al tampone un’intera famiglia di Poggiardo proprio nelle scorse ore: la madre ed il piccolo di pochi anni sono stati trasportati all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce con sintomi più importanti, il padre, invece, è rimasto a casa in isolamento.

Tre casi come quelli registrati dal bollettino epidemiologico di oggi, 26 luglio. Dalle informazioni emerse, però, questo cluster di Poggiardo sarebbe da conteggiarsi a parte, probabilmente da includere nel bollettino epidemiologico di domani 27 luglio. Bisognerà aspettare domani per fugare ogni dubbio sul conteggio.

Il lieve incremento di casi in Puglia, dopo giorni passati con 0 casi registrati, inizia a destare qualche preoccupazione l’andamento epidemiologico della regione. La stagione estiva, seppure con tutte le limitazioni per contenere il contagio, sembra salva ma non è questo il momento di abbassare la guardia.

Intanto, nella giornata di domani 27 luglio sarà sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia, , con il presidente Michele Emiliano, e il Ministero dell’Interno, con il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo, riguardante le azioni per il contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e la sinergia con le Forze dell’ordine.