Scoperto con 21 dosi di cocaina, finisce nei guai il 19enne ferito nell’incidente sulla tangenziale

Finisce nei guai il 19enne di Lecce, D.D.V le sue iniziali, rimasto ferito in modo grave nel terribile incidente stradale avvenuto, poco dopo il tramonto, sulla tangenziale est di Lecce. Al momento si trova ricoverato, in prognosi riservata, al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato condotto d’urgenza per le ferite riportate nel terribile impatto con un’Audi. È proprio in Ospedale che per lui sono cominciati i guai. Nel trambusto per cercare di salvargli la vita sono spuntate fuori ben 21 dosi di cocaina. Tanto è bastato per essere denunciato a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’involucro contenente la sostanza stupefacente sarebbe ‘caduto’ mentre il giovane veniva spostato da una barella ad un’altra per essere sottoposto alla Tac.

L’incidente

Il giovane finito nei guai era al volante della Fiat 500, quando all’altezza dello svincolo per lo Stadio ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha sbandato pericolosamente sulla carreggiata, fino a quando non è stata colpita in pieno da un’altra vettura, con a bordo padre e figlio adolescente.

Toccherà agli gli agenti di polizia locale del comando leccese fare luce sulla dinamica del sinistro.