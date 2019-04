Violento tamponamento sulla tangenziale est, due ragazzi in codice rosso al Fazzi. Uno grave

Un terribile incidente stradale si è consumato, poco dopo il tramonto, sulla tangenziale est di Lecce. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente all’altezza dell’uscita 7a, quella che conduce allo stadio di via del Mare, ma nello scontro tra due auto, abbastanza violento, due ragazzi hanno avuto la peggio. Sono stati accompagnati a sirene spiegate all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove sono arrivati in codice rosso.

Destano preoccupazione soprattutto le condizioni di uno dei giovani coinvolti nel sinistro, particolarmente gravi. I medici che li hanno presi in cura stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Sono stati sottoposti ad un tac, ma non trapela altro.

Tamponamento violento

Poco chiara, come detto, la dinamica dell’accaduto. Secondo il racconto di alcuni testimoni pare che all’origine dell’incidente che ha coinvolto due auto – una Fiat 500 Abarth di colore bianco e una Audi A4 nera – ci sia un tamponamento. La seconda avrebbe preso in pieno la prima. Nella carambola, la macchina sportiva della casa italiana, avrebbe sbattuto contro il guard-rail che delimita la carreggiata.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare il 118. I sanitari, come detto, capita la gravità delle ferite, ha trasportato chi ha avuto la peggio al Vito Fazzi.

Una ricostruzione parziale per il momento. A fare chiarezza saranno i rilievi degli uomini della Polizia locale, giunti sul posto. Toccherà a loro stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che deve essere stato violento stando ai segni che l’impatto ha lasciato sulla carrozzeria.