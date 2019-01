Tentò di uccidere la ex fidanzata accecato dalla gelosia, 31enne di Copertino finisce sotto processo

Finisce sotto processo il 31enne di Copertino che accoltellò l’ex compagna dopo una lite per gelosia. Il pubblico ministero Donatella Palumbo ha chiesto ed ottenuto dal gip, il giudizio immediato per Luca Politi. Il processo si aprirà l’1 febbraio, dinanzi ai giudici della prima sezione collegiale. In quella sede, la 28enne si costituirà parte civile con l’avvocato Giovanni Tarantini.

L’imputato risponde dell’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. È assistito dall’avvocato Daniel Viva che sta valutando l’ipotesi di chiedere il giudizio abbreviato dinanzi al gup.

I fatti

Il 29 ottobre scorso, le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 13.00 quando la giovane donna si è presentata all’appuntamento insieme al figlio che aveva appena preso da scuola. «Manda il bambino a casa dai nonni», gli avrebbe detto Politi. Una volta rimasti soli, hanno iniziato a discutere, probabilmente del loro rapporto tormentato, incrinato dai continui contrasti.

Dopo che la ex è scesa dalla macchina, il 31enne ha tirato fuori un coltello e l’ha colpita, varie volte, all’altezza dell’addome. A ‘salvarla’ sono stati due testimoni che, proprio in quel momento, stavano passando nella stradina del centro storico, dove si è consumato il dramma. La 28enne è stata accompagnata in tutta fretta in Ospedale, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ora sta meglio e da un po’ di tempo è tornata a casa.

L’arresto di Politi

Dopo l’intervento dei carabinieri di Copertino, guidati dal comandante Salvatore Giannuzzi, il 31enne è finito in manette e condotto in carcere su richiesta della Procura. In seguito, il Gip Edoardo D’Ambrosio ha confermato l’arresto e la misura cautelare.

Durante l’udienza di convalida, Politi ha chiesto scusa ed ammesso di avere accoltellato la ex compagna, poiché logorato dal sospetto di essere tradito. Durante l’interrogatorio, però, ha sottolineato di non avere avuto intenzione di ucciderla.