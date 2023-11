“Vogliamo una città di Luce”, a Taurisano un flash mob contro gli atti di vandalismo nel centro

Sono stati oltre quattrocento i cittadini che, nella serata di giovedì 2 novembre sono scesi in piazza Castello, a Taurisano, per prendere parte al flash mob “Vogliamo una città di Luce”.

L’evento, promosso dalla Parrocchia “Trasfigurazione di N.S.G.C.” ha come obiettivo quello di lanciare un messaggio di speranza, radunando tutta la comunità che non ha intenzione di rassegnarsi al vandalismo ed alla microdelinquenza che alcune volte abita le strade del centro urbano.

L’idea di ritrovarsi e di illuminare con lumini portati da casa la piazza più importante è nata nella serata di mercoledì 1° novembre, in seguito alla denuncia, lanciata su Facebook nella mattinata, del parroco don Gionatan De Marco.

“Beato l’uomo”, aveva scritto il sacerdote: “È il messaggio di questo giorno in cui la Parola di Dio ci ricorda che Dio genera gioia nella vita di chi produce amore! Una logica che oggi si fa denuncia di tutti i gesti che raccontano come la città è ostaggio di chi non ha a cuore nulla: né il bene comune, né il bene della propria vita!”.

Solo nella notte tra il 31 ottobre ed il 1° novembre, Halloween, Taurisano si è risvegliata con la finestra dell’ufficio anagrafe parzialmente danneggiata, la targa del monumento al filosofo Giulio Cesare Vanini divelta e del cibo abbandonato. Il bilancio è ancor più negativo se si pensa che tutti gli episodi si sono verificati nel cuore del centro abitato.

A parlare dei continui episodi vandalici che continuano a prendere di mira edifici e luoghi pubblici non è stato solo don Gionatan De Marco. Il 29 ottobre 2023, anche l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taurisano, aveva espresso il suo disappunto in un post Facebook, in seguito alla scoperta dell’ennesimo episodio che ha interessato il marciapiede dell’edifico scolastico “G. C. Vanini”, realizzato recentemente.

“Taurisano è molto più di questo!!! – aveva scritto l’assessore Valeria Carolì. Avevate già trafugato le lampade, ora li avete resi completamente inutilizzabili. Ma non ci arrenderemo mai, nonostante voi che continuate a distruggere e deturpare. Noi continueremo a credere nelle tante brave persone e nelle tante cose belle che ci sono e che continueremo a costruire”.