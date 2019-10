La comunità di San Cesario saluta Anna Maria, la 59enne morta nell’incidente sulla Lecce-Brindisi

Sarà certamente un momento toccante, commovente, nel quale in tanti, tutti si recheranno per porgerle l’ultimo salutosi e per stringersi intorno ai suoi familiari.

Si svolgeranno questo pomeriggio, alle 15.30, presso la Chiesa Madre di San Cesario di Lecce, i funerali di Anna Maria dell’Anna, la 59enne insegnante morta nella mattinata di ieri in un terribile sinistro sulla Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo per Surbo.

A officiare le esequie sarà l’arciprete Don Gino Scardino.

La salma della donna, al termine degli esami medici obbligatori in questi casi, è stata restituita alla famiglia e dalla camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, si muoverà alla volta del paese di origine.

La morte

Erano da poco trascorse le ore 7.00, quando, forse a causa di un sorpasso azzardato, l’autovettura sulla quale viaggiava Anna Maria, una Citroen C3, è rimasta schiacciata tra due Tir. Immediati sono giunti i soccorsi, ma una volta estratto il corpo dall’autovettura, per l’insegnante non c’era più nulla da fare.