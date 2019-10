Drammatico incidente sulla Lecce-Brindisi, auto schiacciata tra due tir. Muore una donna

Ancora non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto, fatto sta che le strade del Salento tornano a essere tragico scenario di morte.

Nella mattinata di oggi, poco dopo le ore 7.00, sulla Lecce-Brindisi, all’altezza dello svincolo che immette a Surbo, per cause ancora da ricostruire, ripetiamo, un’autovettura, una Citroen C3 è rimasta schiacciata tra due Tir. Per la donna alla guida dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita incastrata tra le lamiere del mezzo.

Sembrerebbe che all’origine della tragedia, da una primissima ricostruzione, ci sia un sorpasso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Lecce che si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso, anche ascoltando eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente e capire cosa possa aver portato all’accadimento.

Attualmente sull’arteria stradale è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Brindisi al km 28,000 in corrispondenza di Lecce per procedere alle operazioni di soccorso. Il traffico viene deviato con indicazioni in loco in località Surbo.