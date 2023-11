Due furti con spaccata nella notte, nel mirino dei ladri salumeria e pizzeria

A un giorno esatto di distanza dalla razzia di abiti ai danni del negozio di abbigliamento “Modasì” di Alliste, nella nottata appena trascorsa, nel Salento si registrano altri due furti con spaccata, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro.

Entrambi sono avvenuti a Nardò, intorno alle 3.00.

Il primo ai danni della “Salumeria da Christian”, in Via Alessandro Volta. Qui i malviventi, hanno sfondato la porta, si sono introdotti all’interno e hanno rubato il denaro contenuto nel registratore di cassa.

Trascorsi pochi giri di lancette, è stata la volta della pizzeria “Rosty Pizzamania”, in Via Bonfante e, anche in questo caso, i ladri hanno adottato lo stesso modus operandi.

I due esercizi commerciali distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro.

Di quanto fosse avvenuto ci si è accorti intorno all’orario di apertura, solo in quel momento è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nardò.

Una volta sui luoghi, i poliziotti hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini.

Utile alle investigazioni, potrà essere la visione dei filati di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti in zona.