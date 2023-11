Sfondano la vetrina con un suv e rubano capi di abbigliamento firmati, nuovo furto al negozio “ModaSì”

Il modus operandi è stato lo stesso, un’autovettura lanciata contro la vetrina e poi, una volta introdottisi all’interno, hanno fatto razzia di capi firmati.

Nuovo furto al negozio di abbigliamento “ModaSì”, in Via Mazzini a Racale. I malviventi hanno utilizzato un suv a mo’ di ariete, ripetiamo, hanno sfondato la vetrata, sono entrati dentro all’esercizio commercialee hanno rubato diversi vestiti, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto, sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le investigazioni, per le quali potrà essere utile la visione delle telecamere di videosorveglianza di cui è provvisto il negozio.

L’atelier, nella notte tra il cinque e il sei marzo scorsi, aveva subito un altro furto, con la stessa dinamica, solo che in questa caso era stata utilizzata una Fiat Panda, rubata poco prima.

Il ‘bottino’ è ancora in fase di quantificazione.

(Immagine di repertorio)