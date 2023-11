Non si ferma la scia di furti nel Salento, nel mirino dei malviventi due stazioni di servizio

Ennesimo furto nel Salento, dopo i colpi messi a segno ad Alliste, ai danni del Negozio “Modasì” e a Nardo, nel quale sono stati presi di mira – nel giro di poco tempo l’uno dall’altro – gli esercizi “Salumeria da Christian”, in Via Alessandro Volta e “Rosty Pizzamania”, in Via Bonfante, questa volta è stata la volta di un doppio colpo a Nardò e a Melissano.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, i malviventi, hanno compiuto due ‘visite’ in altrettante stazioni di servizio.

Nello specifico i ladri hanno compiuto i furti presso la “Men8”, a Nardò, mentre a Melissano è stata la volta della “Bianca24”, alla periferia del comune del Sud Salento.

In entrambi i casi, si sono introdotti all’interno, è hanno fatto razzia di sigarette.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri, nel caso di Melissano e gli agenti del Commissariato per quel che riguarda Nardò, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato le investigazioni.

Utile alle indagini, la visione dei filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza di cui sono forniti i locali.