Rubano i portafogli ai pazienti nel “Vecchio Vito Fazzi”, per uno dei due arriva il foglio di via

Tutto si è svolto nella tarda nottata – le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.00 – del 5 marzo scorso, quando, gli agenti della Sezione Volanti erano intervenuti presso il “Vecchio Vito Fazzi”, in Piazza Bottazzi, nella quale erano state segnalate due persone, un uomo e una donna, sorpresi dal personale sanitario, a compiere furti ai danni dei pazienti ricoverati.

Nella circostanza, i poliziotti giunti sul posto, hanno rintracciato, nei pressi della zona due persone la cui descrizione corrispondeva a quella ricevuta dall’ascolto dei testimoni. Inoltre, nelle loro vicinanze, sono stati rinvenuti portafogli da donna con all’interno i documenti delle vittime e a questo punto, i due, identificati nelle persone di C.M. residente a Minervino di Lecce e C.F. residente nel capoluogo, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato per il reato di furto aggravato in concorso.

Per tale episodio, nei confronti del primo, il Questore di Lecce Andrea Valentino, per tramite dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine di “Viale Otranto”, il 13 marzo ha emesso un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal territorio del Comune di Lecce per due anni, inoltre, il giorno dopo, con un “Avviso Orale”, lo ha esortato ad avere una condotta conforme alla legge, non dando luogo a ulteriori sospetti col suo comportamento, ammonendolo che in caso contrario potrebbe essere destinatario di ulteriori e più severe misure di prevenzione.