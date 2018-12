Clan Coluccia e calcio? Arriva l’interdittiva per il Galatina

Altra tegola per il Galatina Calcio. Poche ore fa la Prefettura di Lecce ha notificato alla società sportiva l’interdittiva antimafia, per un presunto coinvolgimento della dirigenza con la malavita, sospettando collegamenti con il clan Coluccia. I soggetti attenzioanati dalle Forze dell’Ordine sarebbero incensurati, ma facevano parte della vecchia società, quella che per gli investigatori faceva capo ai Coluccia.

Maria Teresa Cucinotta, neo Prefetto leccese, ha così deciso di firmare l’interdittiva antimafia, notificata dai Carabinieri alla Associazione Sportiva Dilettantistica Galatina 1917, nuova denominazione della ex Pro Galatina sciolta per un sospetto giro di partite combinate a tavolino.

La squadra, che milita nel campionato di Promozione, quindi, non ha più titolo per giocare. Calcio chiuso a Galatina.