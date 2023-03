Gasdotto Tap. Si profila un altro cambio del giudice, ma il processo va avanti

Il processo sul gasdotto Tap va avanti, ma potrebbe cambiare il giudice. Nella mattinata di oggi, si è svolta l’udienza presso il tribunale di viale de Pietro. Il giudice monocratico Maria Francesca Mariano, però, a breve dovrebbe prendere servizio in un altro ufficio giudiziario. Si profila dunque la possibilità che il processo venga celebrato, nelle prossime udienze, da un altro magistrato. Ad ogni modo, non si ripartirà da zero, poiché c’è la disponibilità di massima delle parti ad utilizzare le prove acquisite. Va detto che sul processo pendeva già il rischio della prescrizione. Non solo, poiché nel corso del tempo sono cambiati vari giudici per una serie di motivi.