Giudice popolare positivo al Covid. Due magistrati negativi dopo il secondo tampone

Dopo la positività al Covid19 di un giudice popolare della Corte d’Assise di Lecce, al termine la celebrazione di un’udienza, arriva la notizia della negatività al virus di due magistrati, accertata dal secondo tampone. I due giudici togati sono risultati negativi ai due tamponi effettuati: il presidente Pietro Baffa ha saputo dell’esito del test, già nei giorni scorsi. Il giudice a latere Francesca Mariano, invece, ha avuto l’ufficialità della negatività al virus, accertata dal secondo tampone, nella giornata di oggi.

Ricordiamo che anche la cancelliera e la stenotipista sono risultate entrambe negative al virus. Per gli altri cinque giudici popolari, invece, i tamponi saranno effettuati nei prossimi giorni.

Anche il mondo dell’avvocatura ha dovuto fare i conti con il Coronavirus, dopo che un avvocato del Foro di Lecce aveva scoperto casualmente di essere positivo, dopo il tampone di routine eseguito in ospedale, dove il legale si era recato per alcuni controlli medici. Scattato, anche in questo caso il protocollo per evitare la diffusione dei contagi. L’avvocato, infatti, si era recato al quinto piano del tribunale penale, presso l’ufficio gip/gup, per la consultazione di un fasciolo. Il personale amministrativo entrato in contatto con l’avvocato è risultato negativo al covid, dopo i tamponi effettuati.