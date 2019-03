Giuliano e Ilaria, quel tragico destino che li ha uniti per sempre. Presto le salme saranno in Italia

Le rispettive famiglie sono volate alla volta di Bangkok, appena avuta la terribile notizia.

E il profilo facebook dei due ragazzi, Giuliano De Santis 41 anni di Lecce e Ilaria Rizzo, 37enne di Brindisi, è stato inondato dalle frasi di amici e conoscenti increduli per quanto accaduto.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, Giuliano e Ilaria erano in Thalandia per un viaggio con amici, laddove – ha affermato che li conosceva bene – avevano forse intenzione di rimanere per avviare un’attività economica e cambiare vita, insieme.



Giuliano gestiva alcune strutture ricettive di famiglia ed era un ragazzo dal gran sorriso “le nostre risate, le nostre chiacchiere.. Non ci credo amico mio!!” si legge in un commento su Facebook. E ancora “Ricordo il giorno della tua laurea a Milano….poi sei diventato un uomo intraprendente, curioso e libero…riposa in pace“. “Non dimentichero’ MAI il tuo sorriso scanzonato, la tua ironia, i tuoi occhi curiosi del mondo, il tuo animo profondo e sensibile. Le nostre chiacchiere, i nostri piccoli pezzi di vita vissuti insieme, le tue perle di saggezza, le tue mani piccole e forti, il tuo cuore grande, la nostra amicizia senza tempo“.

Insomma, commenti che raccontano frammenti di vita, raccontano di una vita spezzata insieme a quella di Ilaria, psicologa brindisina che ha lavorato a Pescara.

Su molte testate on line, circola un video di quei terribili attimi, gli istanti in cui a causa di una manovra che appare alquanto azzardata l’autocisterna si ribalta addosso a Giuliano e Ilaria che erano in moto.

Le salme dei due ragazzi difficilmente torneranno in Italia prima di mercoledì prossimo.