Discarica abusiva di scarti edili a Giurdignano, sequestrata area dalla Guardia Costiera

Un’operazione mirata al contrasto dell’illegalità ambientale ha portato al sequestro di una discarica abusiva nel cuore del centro abitato di Giurdignano. L’intervento, condotto nei giorni scorsi dal personale del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, ha permesso di individuare un’area di circa 150 metri quadrati adibita a deposito incontrollato di rifiuti.

Dagli accertamenti effettuati sul posto, è emerso che il proprietario del terreno aveva accumulato illecitamente circa 25 metri cubi di rifiuti speciali, composti prevalentemente da scarti e materiali derivanti da attività edilizia. La discarica, nata in totale spregio delle norme vigenti, rappresentava un serio rischio per il decoro urbano e l’integrità ambientale della zona.

I militari della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dell’area e dei materiali per impedire il reiterarsi del reato. La misura cautelare è stata successivamente convalidata dal Giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta del Pubblico Ministero.

Il proprietario dell’area è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce. Contestualmente, sono stati informati gli uffici comunali di Giurdignano per avviare l’iter necessario al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica del sito.