Squinzano, fiamme nella notte al bar, danneggiato il gazebo esterno

Notte di fuoco a Squinzano, dove un grave incendio ha colpito il bar Ristoro situato in via Monte Grappa. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando le fiamme hanno iniziato a danneggiare la parte esterna dell’attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero versato del liquido infiammabile sulla pedana del gazebo, appiccando poi il fuoco. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto tavolini, sedie e arredi vari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza area, evitando che le fiamme si propagassero all’interno del locale o agli edifici adiacenti.

Sul luogo dei fatti anche ii Carabinieri della stazione locale. I militari dell’Arma stanno copmpiuto tutti i rilievi del caso

Utile all’identificazione dei responsabili potrebbe essere l’analisi dei filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il valore del danno, ingente, è tuttora in fase di quantificazione.