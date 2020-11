Taurisano, Ugento e Gemini restano senz’acqua: disservizi per un guasto alla rete idrica

È una domenica diversa quella che stanno passando gli abitanti di Ugento, di Gemini e di Taurisano che oggi hanno sperimentato un disservizio per niente piacevole. Sono rimasti senz’acqua, a causa di un guasto tecnico, per tutta la giornata.

Scrivono alla redazione di Leccenews24 alcuni abitanti del posto per lamentarsi della situazione che stanno vivendo. Ad aggravare il tutto, ovviamente, la pandemia che imperversa e tutti i problemi connessi all’igiene per evitare contagi da covid-19.

Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della protezione civile che stanno cercando di rimediare al disservizio e limitare al massimo i disagi per cittadinanza. Intanto monta il malcontento tra gli abitanti, proprio per la situazione che si è venuta a creare. Sembrerebbe che l’acqua non sia ancora disponibile in molte zone dei paesi, nonostante i primi interventi a cercare di riportare tutto alla normalità.