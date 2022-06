Doppio incendio nella notte nel Salento, a fuoco auto a Lecce e Tricase. Possibile atto doloso

Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato ai fatti, ma in entrambi i casi gli inquirenti sospettano che si tratti di atti dolosi.

Ancora auto colpite da incendi nel Salento. Nella nottata appena trascorsa, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, sono stati chiamati a intervenire prima a Lecce e poi a Tricase.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 2.30, quando i Caschi Rossi si sono recati in Piazzale Padre Pio nel capoluogo, zona non nuova a episodi simili, l’ultimo caso lo scorso 22 maggio, dove, è andata a fuoco una Fiat Punto. Giunti sul posto gli uomini di “Viale Grassi”, hanno domato le fiamme, messo in sicurezza la zona e, terminate le operazioni di spegnimento, compiuti tutti i rilievi del caso.

Circa due giri di lancette dopo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Tricase, in Via Rubichi, qui a essere preda delle fiamme un’Alfa 159. Anche in questo caso il rogo è stato domato

Al momento ripetiamo, nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dolosa che sembrerebbe al momento la pista più battuta.

Utili alle investigazioni, condotte dagli agenti della Questura di Lecce nel primo caso e dai militari dell’Arma dei Carabinieri nel secondo, potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone interessate.