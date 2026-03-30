Notte di fuoco nel Salento, auto distrutta a Lizzanello e incendio in un archivio a San Pietro in Lama

Ore di intenso lavoro per gli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, impegnato tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa in due diversi interventi d’emergenza nel Salento. Gli episodi, verificatisi nei comuni di Lizzanello e San Pietro in Lama, hanno richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per limitare i danni.

Il primo episodio di rilievo è avvenuto intorno alle ore 00:16. Una squadra del distaccamento di Veglie è intervenuta d’urgenza nel comune di Lizzanello, precisamente in via Don Vito Mingiano.

L’incendio ha interessato una Fiat Punto parcheggiata all’interno di un’area condominiale. Nonostante la rapidità delle operazioni di spegnimento e bonifica, il veicolo è andato completamente distrutto. L’intervento dei Caschi Rossi è stato però fondamentale per evitare che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti o coinvolgesse i residenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso; le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento.

Poche ore prima, intorno alle 21:16 del 29 marzo, l’allarme era scattato a San Pietro in Lama. Le fiamme sono divampate all’interno di un edificio dismesso in via Margherita di Savoia.

Il rogo ha avuto origine in un locale al piano terra adibito ad archivio. La combustione di una grande quantità di materiale cartaceo ha generato una densa colonna di fumo e complicando le operazioni. L’impiego di più squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere l’incendio in tempi brevi; impedire la propagazione delle fiamme agli altri piani dello stabile e mettere in sicurezza l’intera area per l’avvio delle verifiche strutturali.

Fortunatamente, in nessuno dei due episodi si sono registrati feriti. Resta ora da chiarire l’origine dei due incendi, con le autorità che non escludono alcuna pista.