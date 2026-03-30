Virtus Francavilla-Nardò 1-0, granata superiori nel gioco ma poco incisivi

La Virtus Francavilla supera il Nardò grazie a una giocata di Mauriello nel secondo tempo e ribalta una gara che, per oltre un’ora, aveva visto i granata controllare ritmo e spazi. Il punteggio minimo non restituisce però la complessità di un match segnato da un gol annullato al Nardò sullo 0-0 e da una gestione troppo prudente nella parte conclusiva.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Trinchera e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e Tursi sulle corsie. In avanti Tedesco e Camara.

Primo tempo

La Virtus prova subito a verticalizzare: dopo 3’, Bolognese trova Sosa, ma Galli chiude in angolo. Il Nardò risponde al 10’ con un tentativo dalla distanza di Addae, poi sul capovolgimento di fronte subisce un’altra imbucata Bolognese-Sosa, tiro di quest’ultimo a lato. La squadra di De Sanzo mantiene il pallone con buona pulizia, ma fatica a trovare linee interne. La prima vera occasione nasce da un cross di Garnica per Tedesco al 25’ che costringe Apsits a un intervento reattivo. Al 32’ l’episodio chiave: Tedesco viene steso in area da Paladini e il direttore di gara concede la massima punizione. L’attaccante incespica al momento dell’impatto, tocca il pallone due volte e la rete successiva di Gigliotti viene annullata. Il Nardò chiude il tempo in controllo territoriale ma senza vantaggio.

Secondo tempo

La ripresa si apre con entrambe le squadre meno aggressive. Il Nardò gestisce, ma rinuncia a forzare i tempi; il Francavilla resta attendista, cercando transizioni rapide. La svolta arriva al 71’: sviluppo sulla destra, combinazione Battista-Mauriello, conclusione diagonale che sorprende Galli. Il Nardò prova a reagire, ma lo fa senza reale organizzazione: più iniziative individuali che manovra. All’83’ Tedesco anticipa sul primo palo su cross di Minerva, ma non trova lo specchio. Nei minuti finali tentativo di Addae senza pretese e punizione di Gigliotti respinta dalla barriera: ultimo segnale offensivo di una squadra che non riesce a riattivare i propri meccanismi di rifinitura. Il Nardò paga una gestione troppo conservativa nella ripresa e l’incapacità di aumentare ritmo e pressione dopo lo svantaggio. La Virtus, pur senza continuità, sfrutta l’unica vera disorganizzazione difensiva avversaria e porta a casa un derby deciso da un episodio ma costruito con lucidità.

Prossimo turno

Il Nardò torna in campo giovedì 2 aprile nell’impegno casalingo con il Pompei.

SERIE D – Girone H: risultati 29ª giornata

Barletta-Real Normanna 1-0 Ferrandina-Paganese 1-1 Fidelis Andria-Real Acerrana 1-0 Francavilla-Heraclea 2-2 Manfredonia-Gravina 1-2 Martina-Afragolese 2-0 Pompei-Fasano 1-1 Sarnese-Nola 1-0 Virtus Francavilla-Nardò 1-0

CLASSIFICA

Barletta 58, Martina 55, Paganese 54, Fasano 53, Virtus Francavilla 46, Afragolese 46, Nardò 45, Gravina 42, Fidelis Andria 40, Nola 37, Real Normanna 36, Sarnese 35, Manfredonia 35, Heraclea 34, Francavilla 32, Ferrandina 26, Pompei 22, Real Acerrana 14

(Photo credits: Virtus Francavilla Calcio)