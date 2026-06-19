Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente innalzamento delle temperature, l’emergenza incendi in Salento torna a posizionarsi in cima alle priorità di pubblica sicurezza per il territorio. Ogni singolo rogo, infatti, mette a serio rischio l’incolumità dei cittadini, minacciando da vicino abitazioni, infrastrutture strategiche e attività economiche locali. Per fronteggiare questa minaccia, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, sotto la guida del Colonnello Andrea Siazzu, ha predisposto un piano straordinario di vigilanza, prevenzione e investigazione focalizzato sull’accertamento rigoroso delle cause dei roghi e sull’individuazione dei responsabili.

L’indagine a Soleto: identificato il presunto responsabile

È in questo quadro operativo che si inserisce il recente successo investigativo dei militari della Stazione di Soleto. Al termine di un’articolata e tempestiva attività d’indagine, coordinata in sinergia con la Procura della Repubblica di Lecce, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 78 anni del posto, ritenuto gravemente indiziato del reato di incendio.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando una fiammata originatasi all’interno di un terreno incolto nel territorio comunale di Soleto ha preso rapidamente piede. Alimentato dal vento e dal fogliame secco, il fronte del fuoco si è propagato rapidamente ai fondi confinanti, finendo per avvolgere e danneggiare parzialmente un deposito locale contenente materiali vari. Solo il tempestivo e provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie ha evitato che la situazione degenerasse in una tragedia ben più grave per il centro abitato e le aree limitrofe.

Le telecamere di videosorveglianza incastrano il sospettato

Subito dopo lo spegnimento delle fiamme, i Carabinieri hanno avviato i primi rilievi analizzando meticolosamente i sistemi di videosorveglianza sia pubblici che privati presenti nell’area interessata. L’analisi accurata dei fotogrammi ha permesso di raccogliere elementi indiziari significativi nei confronti del pensionato.

Stando a quanto emerso nella fase preliminare delle indagini, le immagini registrate dalle telecamere avrebbero immortalato nitidamente il 78enne nell’atto di scavalcare il muretto di recinzione del fondo agricolo da cui, pochissimi istanti dopo, si sono sprigionate le prime fiamme. I video documenterebbero non solo la fase di innesco, ma anche il repentino allontanamento dell’uomo dalla zona, mentre il rogo cominciava a correre verso i terreni attigui e la struttura adibita a deposito.

Tecnologia e territorio per contrastare i piromani

L’episodio di Soleto riaccende i riflettori su una piaga che affligge il territorio salentino durante i mesi caldi. La distruzione di ettari di macchia mediterranea e campagne richiede ogni anno un massiccio impiego di uomini e mezzi di soccorso. Tuttavia, la combinazione tra le tecniche investigative tradizionali e il supporto fornito dalle moderne tecnologie digitali sta radicalmente cambiando gli equilibri.

L’uso di telecamere ad alta definizione e sistemi di monitoraggio territoriale consente oggi agli investigatori dell’Arma di risalire ai presunti autori degli illeciti anche a distanza di tempo, agendo come un forte deterrente psicologico contro chi ritiene, erroneamente, di poter attentare al patrimonio locale agendo nell’anonimato delle campagne.

L’appello dei Carabinieri: fondamentale la collaborazione dei cittadini

La tempestività d’azione e di accertamento è l’elemento cardine per arginare i danni ambientali ed economici. Per questo motivo, l’Arma dei Carabinieri rinnova con fermezza l’invito a tutta la cittadinanza a segnalare senza esitazione al numero di emergenza ogni situazione sospetta, principio d’incendio o comportamento potenzialmente pericoloso. La tutela della sicurezza e della biodiversità del Salento passa inevitabilmente attraverso una partecipazione attiva, vigile e responsabile dell’intera comunità.

Naturalmente, il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, fino alla pronuncia di una eventuale sentenza definitiva di condanna, la persona sottoposta a indagini deve considerarsi presunta innocente.