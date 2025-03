Incendio devasta abitazione a Ugento, struttura totalmente distrutta

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:40, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, è intervenuta a Ugento, in località Fontanelle, per un violento incendio che ha distrutto un’abitazione. La struttura, realizzata in coibentato e muratura, è stata completamente avvolta dalle fiamme, che hanno causato il crollo totale dell’edificio.

I Caschi Rossi, giunti tempestivamente sul luogo dell’incendio, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento. Grazie alla loro azione, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante, prevenendo ulteriori danni.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per determinare l’origine delle fiamme. Sul posto, erano presenti anche i Carabinieri del nucleo radiomobile di Casarano, che hanno collaborato nelle operazioni di sicurezza e raccolto le prime testimonianze.

L’incendio ha provocato il crollo totale della struttura adibita ad abitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti. Tuttavia, i danni materiali sono ingenti.