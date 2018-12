Nell’appartamento scoppia un incendio, paura nella notte a Gallipoli

Paura nella notte a Gallipoli, dove in un appartamento di un condominio che si affaccia su via Gorizia è scoppiato un incendio, forse causato da un cortocircuito. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito: mamma e figlio che abitano lì da qualche anno non erano in casa quando è divampato il rogo.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 23.00, quando le fiamme – partite probabilmente da una presa elettrica del bancone – hanno divorato, in pochi minuti, anche gli altri oggetti lasciati sul terrazzino.

Una volta scattato l’allarme, lanciato da alcuni residenti che hanno notato il fumo, sul posto si sono precipitate diverse squadre dei vigili del fuoco della “Città Bella” che hanno domato il rogo, non senza difficoltà. Insieme ai caschi rossi, anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia che hanno avviato le indagini.

Nessuno, come detto, è rimasto ferito né si registrano persone intossicate. Impossibile quantificare il valore dei danni causati dall’incendio, ma sarebbero ingenti.