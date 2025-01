In fiamme una Audi A4 a Trepuzzi, si indaga sulle cause

Non accenna a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento, l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella nottata appena trascorsa

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, infatti, è intervenuta, intorno alle ore 04:30 circa, per un rogo che ha interessato una Audi A4 in via Enrico Fermi al 2, nel Comune di Trepuzzi.

L’intervento dei Caschi Rossi è valso allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Le cause delle fiamme sono in fase di accertamento.