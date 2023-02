Notte di fuoco nel Salento, tre auto distrutte dalle fiamme a Botrugno e Carmiano

Una notte di roghi per il Salento dove, nella scorsa notte, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per spegnere l’incendio di tre autovetture, due a Botrugno e una nel comune di Carmiano.

Intorno alle ore 2.45 di ieri notte, si è reso necessario l’intervento di una squadra di Maglie a Botrugno, in via A. Vespucci, poiché una Fiata Panda e una Ford Fiesta sono andate a fuoco. E i danni non si sono limitati solo alle auto: a causa dell’irraggiamento termico, infatti, è stato danneggiato anche il prospetto di una abitazione nelle vicinanze del luogo dell’incendio. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, tuttavia, sono stati scongiurati altri danni a cose o a persone. Al momento sono in corso le verifiche per stabilire le dinamiche dell’accaduto e la natura dell’incendio.

Quasi contemporaneamente, intorno alle 3.00 di ieri notte, una squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta a Carmiano, in via Regina Margherita per l’incendio di una Fiat Bravo. Anche in questo caso, l’intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito ulteriori danni. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause dell’incendio e la natura dello stesso.