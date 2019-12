Fiamme nella notte a Presicce-Acquarica, auto di proprietà di un pensionato va a fuoco

A pochi giorni dall’incendio che ha interessato in Via Potenza a Lecce, lo scorso 28 novembre, un Jepp Compass, che le fiamme hanno distrutto un’altra autovettura nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, dopo l’una, nel Capo di Leuca, nel comune di Presicce-Acquarica, una Bmw, di proprietà di un pensionato del luogo, è andata a fuoco per cause ancora da chiarire, in Via Epifanio Coletta.

Non appena i residenti si sono resi conto di quel che stesse accadendo, sul luogo del rogo sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase che hanno spento l’incendio, con loro anche i militari dell’Arma.

Non appena ultimate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, Coadiuvati dai Carabinieri hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza quali siano state le cause che hanno portato al divampare delle fiamme. Al momento alcuna pista è esclusa.