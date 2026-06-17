Nottata e prima mattinata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a intervenire d’urgenza nel Sud Salento a causa di due distinti incendi auto che hanno tenuto col fiato sospeso i residenti di Casarano e Galatina.

Il primo rogo a Casarano nella notte

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 00:21. Il personale in forza al Distaccamento di Gallipoli è intervenuto tempestivamente nel Comune di Casarano, precisamente in via Giuseppe Ungaretti nei pressi del civico 11.

Un violento incendio stava interessando un’autovettura parcheggiata in strada. Il calore sprigionato dalle fiamme è stato così intenso che l’irraggiamento termico ha finito per danneggiare anche una seconda vettura che si trovava nelle immediate vicinanze.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Il loro rapido intervento ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, scongiurando danni ben più gravi a persone o alle abitazioni circostanti.

Secondo intervento all’alba a Galatina

Qualche ora più tardi, la storia si è ripetuta a Galatina. Alle ore 7:30 di questa mattina, una squadra del Comando Provinciale di Lecce è accorsa in via Viva.

In questo secondo episodio, le fiamme hanno avvolto una Hyundai Getz, provocando ingenti danni al veicolo, che è rimasto pesantemente devastato. Anche in questo contesto, gli operatori hanno domato il rogo e provveduto alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell’intera area.