Nell’ultima settimana, il Questore della provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha impresso una forte accelerazione alle attività di contrasto alla criminalità diffusa, emettendo ben 11 misure di prevenzione.

Questi provvedimenti amministrativi sono focalizzati su un obiettivo preciso: frenare sul nascere i comportamenti illeciti prima che possano sfociare in atti ancora più gravi. In questo modo, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza punta ad aumentare in modo concreto la percezione di sicurezza dei cittadini, affiancando un pilastro strategico alla quotidiana attività di prevenzione e repressione svolta dalla Polizia di Stato.

Cosa sono le misure di prevenzione? Si tratta di strumenti strategici fondamentali a carattere tecnico-operativo. Colpiscono soggetti considerati socialmente pericolosi, limitandone la libertà di movimento o ammonendoli solennemente per scongiurare la reiterazione dei reati.

L’attività istruttoria, curata minuziosamente dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce su proposta della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, ha portato a tre precise tipologie di provvedimento: 3 Avvisi Orali; 4 Fogli di Via Obbligatori (F.V.O.) e 4 Ammonimenti

1. Avvisi Orali: i casi a Lecce, Poggiardo e Squinzano

L’avviso orale è il provvedimento con cui il Questore avvisa formalmente il destinatario, ritenuto socialmente pericoloso, a cambiare condotta, pena l’applicazione di misure ancora più restrittive.

Lecce (15 anni): Notificato un avviso orale a un minorenne, già denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni personali in concorso e rapina in concorso.

Notificato un avviso orale a un minorenne, già denunciato in stato di libertà per i reati di lesioni personali in concorso e rapina in concorso. Poggiardo (53 anni): Colpito un uomo con una lunga scia di precedenti (condanne per detenzione illecita di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato e violazione del foglio di via). Di recente era stato denunciato anche per non essersi fermato all’alt delle Forze dell’Ordine.

Colpito un uomo con una lunga scia di precedenti (condanne per detenzione illecita di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato e violazione del foglio di via). Di recente era stato denunciato anche per non essersi fermato all’alt delle Forze dell’Ordine. Squinzano (39 anni): Provvedimento emesso a carico di un soggetto recentemente arrestato in flagranza per rapina aggravata ai danni di un esercizio pubblico locale, dove aveva minacciato la cassiera con un coltello per farsi consegnare l’incasso.

2. Fogli di Via Obbligatori: allontanati dal territorio

Il Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.) preclude al soggetto la possibilità di fare ritorno nel Comune da cui è stato allontanato per un periodo determinato.

Destinatario Comune di allontanamento Durata Profilo e motivo del provvedimento 21enne di Maglie Galatina 2 anni Sorpreso nei pressi di una scuola elementare mentre si denudava per espletare i bisogni fisiologici. 46enne di Scorrano Lecce 2 anni Fermato dalle Volanti con numerosi precedenti, è stato trovato in possesso di un coltello richiudibile di 25 cm. 35enne di Barletta Lecce 3 anni Arrestato in flagranza per rapina in concorso e porto d’armi dopo una colluttazione con un commerciante. 26enne di Cisterna di Latina Lecce 3 anni Arrestato per tentata rapina a mano armata in un negozio di abbigliamento in via Trinchese.

3. Ammonimenti: lo scudo contro la violenza di genere

L’Ammonimento è una misura di prevenzione di esclusiva competenza del Questore, introdotta per tutelare le vittime e bloccare sul nascere i cicli di violenza prima che degenerino in gravi reati penali. Rappresenta uno strumento fondamentale nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

I 4 ammonimenti firmati dal Dr. Lionetti scaturiscono dalle segnalazioni tempestive dell’U.P.G.S.P., del Commissariato di Galatina e dei Carabinieri di Nardò, subito trasmesse all’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione Anticrimine.

I percorsi di recupero per gli autori di violenza

Contestualmente alla notifica del provvedimento, gli interessati sono stati informati della possibilità di usufruire dei servizi specialistici disponibili sul territorio di residenza. Presso questi centri di ascolto e supporto, gli ammoniti potranno seguire un percorso mirato a maturare una piena consapevolezza della gravità e dell’antigiuridicità delle proprie condotte.

L’intensificazione di questi provvedimenti da parte del Questore Lionetti dimostra come la prevenzione sia la chiave strategica per garantire la sicurezza reale della provincia di Lecce, disinnescando le condotte pericolose prima che sia troppo tardi.