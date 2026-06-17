Giornata di grandissima importanza quella di ieri per il presente e il futuro dell’U.S. Lecce, che muove passi decisivi sia sul fronte del calciomercato sia su quello cruciale delle iscrizioni al prossimo campionato.

La società salentina ha infatti diramato una nota ufficiale che tocca il riscatto del giovane talento Francesco Camarda e il completamento dell’iter per la Licenza Nazionale 2026/2027, con una novità importante legata allo stadio “Via del Mare”.

Calciomercato Lecce: esercitata l’opzione per Camarda

La notizia più calda sul fronte campo riguarda il futuro dell’attaccante classe 2008. L’U.S. Lecce ha comunicato ufficialmente di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan.

La palla passa ora al club rossonero: il Milan conserva infatti la facoltà di esercitare il diritto di controopzione, che potrà essere fatto valere in una finestra di tre giorni, precisamente dal 18 al 20 giugno.

Licenza Nazionale 2026/2027 e il “nodo” Via del Mare

Parallelamente alle questioni di mercato, il club di Via Costadura ha annunciato di aver regolarmente completato l’iter per il rilascio della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027.

La vera novità riguarda la gestione dei cantieri aperti in Puglia. A causa del notevole impatto dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso presso lo stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare”, la società ha dovuto muoversi d’anticipo per non farsi trovare impreparata.

A titolo puramente precauzionale – nell’eventualità in cui i lavori dovessero protrarsi oltre le scadenze fissate – il Lecce ha dovuto indicare una struttura alternativa per le partite casalinghe.

Bologna come campo alternativo: i ringraziamenti del club

La scelta della società è ricaduta sullo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Grazie a una corsa contro il tempo e a una sinergia lampo tra i vari attori istituzionali, l’U.S. Lecce ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie in tempi record.

Il Presidente Saverio Sticchi Damiani e tutta la dirigenza hanno voluto esprimere la propria gratitudine verso chi ha reso possibile questo passaggio burocratico fondamentale:

“L’U.S. Lecce ed il Presidente Saverio Sticchi Damiani intendono ringraziare il Presidente Joey Saputo e l’AD Claudio Fenucci, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e gli uffici comunali preposti, il Prefetto di Bologna Enrico Ricci ed il Questore di Bologna Gaetano Bonaccorso. Un ringraziamento particolare infine al Prefetto di Lecce Natalino Manno ed al Questore di Lecce Giampietro Lionetti ed i loro rispettivi uffici per lo straordinario impegno profuso.”

I tifosi giallorossi sperano ovviamente che i lavori al Via del Mare terminino in tempo, ma la società ha dimostrato solidità e lungimiranza garantendo l’iscrizione senza alcun rischio. Adesso l’attenzione si sposta sulla decisione del Milan per il destino di Camarda.