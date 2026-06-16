C’erano estati che non avevano bisogno di molto per essere felici. Erano fatte di cose semplici, di pomeriggi lenti e di profumi destinati a non sbiadire mai, custodi silenziosi di momenti che credevamo eterni. Per chi è cresciuto al Sud, o ha avuto la fortuna di passarci le vacanze da bambino, esiste un rito di fine pasto che vale più di qualsiasi cocktail decorato da fotografare e condividere sui social. Bastava una tavola apparecchiata sotto il pergolato, il rumore delle cicale che accompagnava il tramonto e una grande ciotola piena di pesche affogate nel vino rosso.

Nel Salento, questa non era una ricetta. Era un rituale familiare che segnava le giornate più belle. Le nonne sceglievano le pesche più mature, quelle profumate, appena raccolte o comprate dal contadino di fiducia. Le tagliavano a spicchi con gesti lenti, consumati dall’abitudine. Poi arrivava lui: il vino. Quello buono, quello di casa. Quello custodito nelle damigiane in cantina e versato con orgoglio durante le occasioni speciali.

Le pesche venivano immerse e lasciate riposare. Affogate, come si diceva una volta. E mentre il tempo scorreva lentamente, accadeva una piccola magia contadina. Dopo qualche ora succedeva qualcosa di straordinario: il vino prendeva il profumo dolce della frutta e le pesche assorbivano il carattere intenso dell’uva. Un incontro semplice e perfetto, nato quando in cucina non si sprecava niente e la fantasia suppliva all’abbondanza.

Le pesche affogate nel vino, un rito che racconta il Salento

Oggi qualcuno la definirebbe una “sangria salentina”. Ma per chi è cresciuto nel Sud era semplicemente “le pesche cu lu mieru”. Un fine pasto improvvisato, fresco. Si preparava nelle domeniche d’agosto, dopo il pranzo interminabile con tutta la famiglia. Compariva durante le feste patronali o nelle sere d’estate trascorse davanti all’uscio di casa, quando il tempo sembrava infinito.

Niente panna. Nessun ingrediente esotico. Nessuna ricetta scritta. Solo ciò che la terra offriva in quel preciso momento dell’anno. Chi ha avuto una nonna salentina sa che ogni ricetta era una storia. Perché il vero ingrediente segreto non era il Negroamaro. Era la famiglia.

Come si preparavano le pesche affogate nel vino

Come accade per tutte le ricette della tradizione contadina, le dosi erano affidate più all’istinto che alle misure: 4 o 5 pesche mature, ma sode…meglio percoche, un litro di vino rosso salentino, un cucchiaio di zucchero, se necessario e qualche foglia di menta, nelle versioni più estive.

Le pesche venivano lavate e tagliate a spicchi. Si sistemavano in una ciotola capiente e si coprivano completamente con il vino. Poi si lasciavano riposare per alcune ore, spesso in cantina o nel punto più fresco della casa. A fine pasto si servivano nei bicchieri. Prima si mangiavano le pesche. Poi si beveva lentamente quel vino diventato dolce, profumato, quasi magico.

Una tradizione da riscoprire

In un tempo in cui tutto corre veloce, le pesche affogate nel vino ci ricordano che la felicità può essere semplice. Forse è per questo che oggi, mentre il Salento continua a conquistare il mondo con le sue spiagge e la sua movida, sempre più persone sentono il bisogno di recuperare queste piccole tradizioni dimenticate.

C’è un’estate che non tornerà più, ma che possiamo ancora assaporare.

Basta tagliare una pesca.

Versare un po’ di vino.

E lasciare che i ricordi facciano il resto.