Fiamme nella notte a Parabita, incendio colpisce due autovetture

Naturalmente sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza come si siano svolti i fatti e come sempre toccherà agli inquirenti stabilirli.

Ancora autovetture in fiamme nel Salento, nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, infatti, in Via Cesare Battisti a Parabita sono andate a fuoco una Fiato Doblò e una Fiat panda, di proprietà dei titolari di un negozio di abbigliamento

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i mezzi e la zona, evitando ulteriori danni.

L’incendio ha causato grossi danni ai mezzi coinvolti, oltre a interessare gli infissi dei fabbricati nelle vicinanze.

Sul luogo del rogo anche i Carabinieri della Stazione locale che, insieme ai Caschi Rossi, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura.

Utili elle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.