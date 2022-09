Fiamme nella notte a Carmiano, a fuoco una Punto. Indagini in corso

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e come sempre stabilirle spetterà agli inquirenti già al lavoro, ma al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Ancora un incendio a un’autovettura nel Salento. Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 04.05, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie è stata chiamata a intervenire a Carmiano, dove, in via Don Alessandro Niccoli una Fiat Punto alimentata a metano di proprietà di un 35enne.

Non appena giunti sul posto i Caschi Rossi hanno dapprima domato le fiamme e, successivamente, hanno messo in sicurezza la zona e al termine avviato gli accertamenti per stabilire con esattezza le causa che hanno generato il rogo.