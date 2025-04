Ennesimo incendio ad auto nel Salento, bruciano a Carmiano due mezzi

Nella notte del 4 aprile 2025, circa mezz’ora dopo la mezzanotte, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce – Distaccamento di Veglie, sono intervenute nel comune di Carmiano, in via Kennedy, per l’incendio di due autovetture parcheggiate in strada.

L’incendio ha inizialmente interessato una Bmw X2, per poi propagarsi a un’altra vettura parcheggiata nelle vicinanze.

L’intervento tempestivo dei Caschi Rossi ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone o cose.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione locale per i rilievi del caso.