A fuoco 15 ettari di terreno a Sannicola, chiusa al traffico la Statale 101

È una giornata impegnativa quella che sta vedendo impegnati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, chiamati a domare un grosso incendio.

Dalle ore 10.55 dalla mattinata di oggi i Caschi Rossi del distaccamento di Gallipoli, coadiuvati da un’autobotte e dalle squadre di Protezione civile della “Città Bella”, Aradeo, Galatone e Arif, sotto il coordinamento del Direttore Operazioni Spegnimento, sono impegnati nell’estinzione di un rogo che ha coinvolto alberi e terreno incolto in contrata Camaldari a Sannicola.

Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno lambito anche la Strada Statale 101 con la conseguente riduzione della visibilità causata dal denso fumo tanto da essere interdetta al traffico per diverse ore. La chiusura di un’arteria così trafficata, soprattutto in questo periodo dell’anno, ha richiesto l’intervento per regolare la viabilità del personale della Polizia Stradale del Commissariato e Carabinieri gallipolini e dei Forestali.

Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazione, situazione tenuta sotto controllo questa dall’invio di una squadra per proteggere appositamente le case.

Alle 13.20 è giunto sul posto un Canadair 12, che ha effettuato 22 lanci grazie ai quali è stato circoscritto l’incendio.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dei 15 ettari colpiti dal fuoco