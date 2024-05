Cospargono liquido infiammabile e appiccano il fuoco, incendio nella notte a una stazione di servizio

A poco meno di 24 ore di distanza dall’incendio che ha riguardato un’autovettura a Castromediano, il Salento si vede costretto a fare i conti con un nuovo gesto di natura dolosa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.10, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata chiamata a intervenire al Centro Mongolfiera di Surbo, in quanto, presso la stazione di Servizio Dill’s si era sviluppato un incendio.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato le fiamme, che hanno provocato un lieve danneggiamento alla struttura, facendo sì che non si sviluppassero ulteriori danni a cose o persone.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, è stata messa in sicurezza l’area, per poi svolgere tutti i rilievi del caso, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Dalle prime investigazione si è appurato che il fuoco è stato provocato da ignoti che hanno versato liquido infiammabile sulla soglia di ingresso del locale tecnico dove sono ubicati gli apparati di controllo dell’erogazione delle pompe.

Sono in corso le indagini per dare un nome e un volto agli autori del gesto.

Tre auto in fiamme a Torre San Giovanni

Ma quello a Surbo non è stato il solo incendio avvenuto nella notte.

Intorno alle 3.10, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti a Torre San Giovanni, marina di Ugento, dove, in Via Monte Pollino, sono andate in fiamme tre autovetture.

Si tratta di una Renault Kangoo, un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat Doblò.

Anche in questo caso, gli uomini del distaccamento gallipolino, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza i mezzi e la zona.

Investigazioni in corso per stabilire la natura dei fatti.