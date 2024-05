Fiamme nelle notte a Castromediano, a fuoco una Clio. Telecamere immortalano una persona

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e come sempre spetterà alle autorità inquirenti stabilirle, ma al momento la pista più battuta sembra essere quella dolosa.

Ancora un’autovettura in fiamme nel Salento.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, infatti, in Via Francesco Casotti a Castromediano è andata a fuoco un’autovettura Renault Clio, di proprietà di una ditta di autonoleggio con sede a Lecce.

A intervenire i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo che giunti sul posto hanno domato il rogo per poi mettere in sicurezza il mezzo e la zona, evitando, così, ulteriori danni.

Sul luogo anche gli uomini dell’Arma dei Carabinieri della Stazione locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso ed esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Analizzando i fotogrammi i militari hanno notato la presenza di una persona nei pressi dell’auto incendiata.