La straziante morte di Marco Vannini, ucciso con un ‘pettine a punta’

C’è un volto che è rimasto impresso nel cuore degli italiani. È quello di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola sparato, secondo la giustizia, da Antonio Ciontoli, il padre di Martina, la fidanzata del ragazzo di Cerveteri. Da quella notte del 18 maggio 2015, quando il suo cuore ha smesso di battere, c’è un altro volto che abbiamo imparato a conoscere, quello di mamma Marina che con il marito Valerio si è battuta come una leonessa per conoscere la verità, per sapere cosa accadde realmente nella villetta di Ladispoli.

C’è una domanda che esigeva una risposta: Marco poteva essere salvato? Sì, diranno le perizie. Se solo fosse stato soccorso in tempo, se solo la famiglia Ciontoli non avesse cercato di nascondere tutto. Ma le bugie hanno condannato a morte un ragazzo che stava cercando di realizzare il suo sogno, quello che teneva chiuso in un cassetto: entrare a far parte delle Frecce Tricolori.

La ricostruzione dell’omicidio

Tutto comincia da un fragore forte come ‘uno specchio che cade e si infrange in mille pezzi’. Era il colpo di pistola, una Beretta calibro 9 che aveva colpito Marco mentre, secondo la ricostruzione ufficiale di quella notte, faceva il bagno. A sparare sarebbe stato Antonio Ciontoli. Un incidente, dice. Pensava che l’arma fosse scarica, ma parte un colpo.

Il pettine

Passano 40 minuti. È Federico Ciontoli a fare la prima chiamata al 118. Parla di uno scherzo, prima di passare il telefono alla madre che chiude dicendo che richiamerà in caso di bisogno. “Sta meglio, non è niente”, dice. Poco dopo la mezzanotte al 118 arriva un’altra telefonata: è Antonio Ciontoli. Racconta che Marco si è ferito con la punta di un pettine. In sottofondo si sentono i lamenti del ragazzo che implora basta. Neppure un cenno al colpo di pistola calibro 9 che aveva ferito in bagno il ventenne.

Quando arriva l’ambulanza è troppo tardi. E, cosa peggiore, non è attrezzata per i codici rossi. Tra telefonate, bugie e le attese, è passato troppo tempo. Il proiettile aveva perforato il polmone arrivando al cuore. Marco muore quando l’orologio aveva da poco segnato le 3.00, dopo quasi un’ora di tentativi di rianimarlo sulla pista dell’elisoccorso di Ladispoli.

Ai microfoni di storie maledette, il programma di Franca Leosini, l’ex agente dei Servizi Segreti si è lamentato dell’inferno che sta passando da quando sulla sua testa è piovuta quella tragedia. Hanno dovuto lasciare Ladispoli, vivono nel completo anonimato in località diverse, per sfuggire all’odio della gente. “Quanto vale la vita umana”, chiede la giornalista, “beh l’ergastolo”, risponde Ciontoli. Aveva già presentato ricorso contro la pena di cinque anni che aveva incassato in appello.

È caduto dalle scale. È scivolato nella vasca. Si è fatto male con un pettine. È stata «una bolla d’aria formata nella pistola». Il colpo è partito dall’arma mentre cadeva a terra. Quante volte è stato ucciso Marco Vannini? Innumerevoli.

Ci ha pensato la Cassazione a scrivere la parola fine.