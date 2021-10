Fiamme in mattinata ad Alessano, a fuoco l’edificio dell’ex manifattura

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e spetterà come sempre agli inquirenti, una volta compiuti tutti i riscontri di rito stabilirle.

Nella mattinata appena trascorsa, ad Alessano, ripetiamo, per motivi ancora da chiarire, è divampato un incendio nei locali dell’ex manifattura.

La struttura, attualmente, è in disuso.

L’allarme è partito nel momento in cui dall’edificio, che insiste sulla strada Statale 275 in direzione Tricase, si è alzata una densa nube di colore nero.

Non appena sono stati allertati sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase che hanno impiegato un po’ di tempo per domare le fiamme. Una volta terminate le operazioni di spegnimento i Caschi Rossi si sono messi prontamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso è stabilire con esattezza cosa abbia portato all’accadimento.