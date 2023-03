Ancora un’auto in fiamme nel Salento, a Lido Conchiglie a fuoco una Ford Focus. Si indaga

Non accenna minimante a placarsi il fenomeno degli incendi di cui sono oggetto le autovetture nel Salento, così, a 24 ore dai roghi che hanno distrutto cinque autovetture a Giorgilorio, nella nottata appena trascorsa un’altra macchina è andata a fuoco.

Le lancette dell’orologio avevano superato la mezzanotte, quando, a Lido Conchiglie, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, sono stati chiamati a intervenire in Via della Nadia, dove le fiamme avevano interessato una Ford Focus di proprietà di un 42enne.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, per poi mettere in sicurezza il mezzo e la zona, evitando che si potessero verificare ulteriori danni anche alle persone.

Successivamente, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, hanno svolto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.