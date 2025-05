Brucia un furgone nella notte a Cavallino, si indaga sulle cause

Ancora un incendio a mezzi di trasporto nel Salento.

nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 03.10 circa di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è intervenuta nel comune di Cavallino, in via Circonvallazione, nei pressi del presso palazzetto dello sport, per l’incendio di un autofurgone di marca non identificata e di proprietà al momento sconosciuta.

L’intervento ha fatto sì che venissero spente le fiamme del veicolo e messo in sicurezza l’area interessata.

Sul posto presenti anche i Carabinieri della Stazione di Lizzanello per gli accertamenti di competenza.