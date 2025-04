Brucia un autocarro Volvo a Casalabate, indagano i Carabinieri

Dopo l’incendio che ha interessato una Renault Kalos a Casarano, anche un mezzo di trasporto a fuoco nella notte

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.24, quando, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta a Casalabate, nella zona di giurisdizione del Comune di Trepuzzi, in via Provenzani nei pressi del civico 12, per l’incendio di un autocarro Volvo FH16.

L’intervento dei Caschi Rossi ha fatto sì che venissero domate le fiamme e messo in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni a persone e cose e scongiurando ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto presenti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Campi Salentina.

Cause in corso di accertamento.